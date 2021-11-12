Beşiktaş ile geçen sezonu çifte kupayla kapatan teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon yapılan transferlere rağmen beklentilerin uzağında kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan, Süper Lig'de de zirvenin 10 puan gerisinde kalan siyah beyazlı takımda Sergen Yalçın eleştiriliyor.

Ancak başkan Ahmet Nur Çebi hocasına güveniyor. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; milli arada Sergen Yalçın ile görüşen Çebi, ''Takımda üst üste yaşanan sakatlıklar düzeni bozdu. İçinde bulunduğumuz durumdan senin de rahatsız olduğunu biliyorum. Bu takımı yeniden ayağa sen kaldıracaksın. Sana güveniyorum'' dedi.

Sergen Yalçın milli arada takımının kaybettiği maçları izliyor. Yapılan hataların tekrarlanmaması için ekibiyle birlikte notlar alıyor. Başta Alex Teixeira olmak üzere performansından memnun olmadığı oyuncularla yakından ilgileniyor. Sergen Yalçın, milli ara sonrası Alanyaspor maçını kazanarak, yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.