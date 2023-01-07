Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol TKBL

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Fenerbahçe Alagöz Holding: 77-68 (MAÇ SONUCU)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 77-68 yendi. Mersin ekibi 13. galibiyetini alırken, Fenerbahçe 3. kez mağlup oldu.

Giriş: 07.01.2023 - 18:19 | Güncelleme: ABONE OL
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Fenerbahçe Alagöz Holding: 77-68 (MAÇ SONUCU)
AA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. ve sezonun ikinci yarısının ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 77-68 yendi.

Mersin ekibi 13. galibiyetini alıp liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Fenerbahçe 3. kez mağlup oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Halil Erkoç

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Gray 20, Holingsvorth 11, Hayes 18, Boner 19, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş 2, Esra Ural Topuz, Elanur Menteş

Fenerbahçe Alagöz Holding: Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, Meesseman 10, McBride 10, Stewart 22, Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül 7, İdil Saçalır 2, Şerife Alperi Onar 7, Merve Aydın

1. Periyot: 20-18

Devre: 41-41

3. Periyot: 57-55

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Her şey 'Türkçe öğrenmek' için
Her şey 'Türkçe öğrenmek' için
Hamsiyi bir de böyle deneyin! Nefis cevizli hamsi kuşu...
Hamsiyi bir de böyle deneyin! Nefis cevizli hamsi kuşu...
Sinan Ateş cinayetinde 5 şüpheli daha adliyede
Sinan Ateş cinayetinde 5 şüpheli daha adliyede
Polisler her arabanın arkasına bu yüzden dokunuyor!
Polisler her arabanın arkasına bu yüzden dokunuyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.