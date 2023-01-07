Mersin ekibi 13. galibiyetini alıp liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Fenerbahçe 3. kez mağlup oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. ve sezonun ikinci yarısının ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 77-68 yendi.