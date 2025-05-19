T&uuml;rkiye Kadınlar Basketbol S&uuml;per Ligi ekiplerinden &Ccedil;BK Mersin, Yunan ko&ccedil; George Dikeoulakos ile 2 yıllığına anlaştı. Kul&uuml;pten konuyla ilgili yapılan a&ccedil;ıklamada, Organizasyonumuz, Slovenya Kadın Milli Takımı&rsquo;nın başantren&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; s&uuml;rd&uuml;ren ve ge&ccedil;en 4 sezon boyunca İtalya&rsquo;nın k&ouml;kl&uuml; kul&uuml;plerinden Famila Schio&rsquo;yu &ccedil;alıştırarak son derece başarılı bir d&ouml;nem ge&ccedil;iren tecr&uuml;beli Yunan ko&ccedil; George Dikeoulakos ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kadın basketbolunun ve EuroLeague Women&rsquo;ın &ouml;nemli isimlerinden biri olan Dikeoulakos, Famila Schio&rsquo;da ge&ccedil;irdiği 4 sezonda; 3 İtalya Ligi Şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası Şampiyonluğu, 2 İtalya S&uuml;per Kupası, EuroLeague Women &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml; başarıları elde etmiştir. Yeni başantren&ouml;r&uuml;m&uuml;z George Dikeoulakos&rsquo;a kul&uuml;b&uuml;m&uuml;ze hoş geldiniz diyor, g&ouml;revinde kendisine ve kul&uuml;b&uuml;m&uuml;ze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz denildi.