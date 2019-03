Caza dokunan eller İstanbul'da

Jacob Collier / Makaya McCraven

18 Temmuz Perşembe, 21.00, Uniq Açık Hava Sahnesi

Kendi odasından yayımladığı YouTube videolarıyla dünyaya açılan 2016’da kendi çabalarıyla yayımladığı, bestelerinden yapımcılığına kadar her şeyi kendi üstlendiği albümü “In My Room” ile iki Grammy kazanan Jacob Collier'in müziğinde cazın yanı sıra a cappella, groove, folk, trip-hop, klasik müzik, Brezilya müziği, Gospel ve soul unsurları muhteşem doğaçlamalalarla bir araya geliyor. Kendisine “ses kolajcısı” denilen besteci ve davulcu Makaya McCraven ise, kendine has buluşlarıyla Collier'den önce sahne alacak.