Caza dokunan eller İstanbul'da

26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
26. İstanbul Caz Festivali’nin programını İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer ile İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer açıkladı. Festivalin bu yıl parklardan Boğaz'a, sokaklara ve İstanbul’un iki yakasına yayılacağını belirtilirken efsaneleşmiş etkinliklerden 'Caz Vapuru'nun da dokuz yıl aradan sonra tekrar müzik dolu boğaz seferine çıkacağı açıklandı.
Bu yılki sloganı 'Caza Dokunan Eller' olan festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, davul sanatçısı Hasan Hürsever ve müzikseverlerin 'Türkiye Ses Kralı' olarak tanıdığı Ömür Göksel’e takdim edilecek. 'Ah Şu Cazlar Blues’lar', 'Gece Gezmesi', 'Parklarda Caz', 'Çocukça Bir Gün', 'Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması' gibi etkinleklerle İstanbul'un dört bir yanında müzikseverlerle buluşacak olan festivale yıldız isimlerin konserleri tamga vuracak.
Snarky Puppy / Shake Stew
9 Temmuz Salı, 20.45, Uniq Açık Hava Sahnesi
Kontrbasçı ve besteci Michael League’in, yıllar içinde giderek kalabalıklaşırken aynı zamanda bugünkü ruhuna erişmesini de sağlayan bir evrimle gelişen Grammy ödülü grubu Snarky Puppy, caz, funk ve rock unsurlarıyla zenginleştirdikleri müzikleri ve keşifçi bir tavırya dinleyicilere bol sürprizli bir gece vaatediyor. Avusturya’nın en heyecan verici caz topluluklarından Shake Stew yedilisi ise Snarky Puppy akşamının ön grubu olarak sahne alacak.
Kamasi Washington
10 Temmuz Çarşamba, 21.30, Volkswagen Arena
John Legend, Run the Jewels, Ibeyi gibi yıldız müzisyen ve topluluklarla ortak çalışmalara imza atan, saksofoncu, besteci, yapımcı ve grup lideri kimlikleriyle kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Kamasi Washington İstanbul Caz Festivali’ni ikinci kez ziyaret edecek. Washington’ı, hip-hop, R&B ve cazın bir araya geldiği performansı ile festivalde olacak.
Jacob Collier / Makaya McCraven
18 Temmuz Perşembe, 21.00, Uniq Açık Hava Sahnesi
Kendi odasından yayımladığı YouTube videolarıyla dünyaya açılan 2016’da kendi çabalarıyla yayımladığı, bestelerinden yapımcılığına kadar her şeyi kendi üstlendiği albümü “In My Room” ile iki Grammy kazanan Jacob Collier'in müziğinde cazın yanı sıra a cappella, groove, folk, trip-hop, klasik müzik, Brezilya müziği, Gospel ve soul unsurları muhteşem doğaçlamalalarla bir araya geliyor. Kendisine “ses kolajcısı” denilen besteci ve davulcu Makaya McCraven ise, kendine has buluşlarıyla Collier'den önce sahne alacak.
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