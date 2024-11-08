Başkan Volkan Nallar, özel bireylerin her zaman hayatın içinde olması gerektiğini belirterek, "Belediye olarak her zaman özel çocukların yanındayız. Oğuzhan da belediyenin sevilen ismi haline geldi. Çalışanlara, gelen misafirlere çay getiriyor. Herkes onu çok seviyor. Burada çalıştıkça daha çok sosyalleşiyor. Sadece bizler değil, şehirde herkes onu çok seviyor" diye konuştu.