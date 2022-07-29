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ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ne zaman yatacak 2022? ÇAYKUR haziran ayı çay ödemeleri yattı mı?

ÇAYKUR yaş çay ödemeleri günün hakında en çok arama yapılan konuların başında geliyor. Konuyla ilgili olarak araştırma yapan vatandaşlar; ÇAYKUR yaş çay ödemeleri yattı mı sorusunun cevabını arıyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

29.07.2022 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÇAYKUR yaş çay ödemeleri bir kez daha gündem olmuş durumda. Söz konusu durumla ilgili ÇAYKUR'dan önemli bir açıklama geldi. Peki, merakla beklenen ÇAYKUR yaş çay ödemeleri ne zaman yatacak?

  • ÇAYKUR ÇAY ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, haziran ayına ait yaş ödemelerini hesaplara yatacağını açıkladı.

  • ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada, "2022 yılı birinci sürgün dönemine ait haziran ayı 120 bin 486 ton olan yaş çay karşılığı yaklaşık 807 milyon lira 29 Temmuz'da üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarılmış, üreticiler 30 Temmuz'da hesaplarından yaş çay bedellerini çekebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz.

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