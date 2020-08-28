Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız futbolcu Loic Remy ile İstanbul'da 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Saruhan Plaza'da düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hasan Kartal, başkan vekili Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal hazır bulundu.
Törende konuşan Remy, Çaykur Rizespor'a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Büyük bir karar aldım. Benimle pek çok kulüp irtibata geçti. Tercihim Çaykur Rizespor oldu. Çaykur Rizespor'un projesine inanıyor ve güveniyorum. Geçen sezon kulüp şanssızlık yaşamış olabilir. Bu benim için motive edici bir durum. Birkaç gün önce sportif direktör Yılmaz Bal ile görüştüm. Çok güzel sözlerle beni memnun etti. Kulübe gelmemi sağladı. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. Yeteneğimi ve tecrübemi gençlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'Yİ DOĞRULADI
İmza töreninde konuşan Loic Remy, Fenerbahçe ile de görüşme yaptıklarını doğrularken, Rizespor'a gelmesinde Lille'den takım arkadaşları Yusuf ve Zeki'nin de fikirlerini aldığını ve bunun etkili olduğunu söyledi. Remy, "Başka bir kulüple görüşüyordum ama Rize'yi seçtim. Fenerbahçe ile görüştük. Sadece Fenerbahçe değil, birçok kulüple temasımız oldu. Sadece Türkiye'den değil, birçok ülkeden takımlarla görüştük. Türk halkı çok heyecanlı, çok istekli. Bu da kararımı etkiledi." diye konuştu.
KARTAL: REMY KARİYERLİ BİR OYUNCU
Kulüp başkanı Hasan Kartal, Remy'nin dünya çapında bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Geldi ve formasını giydi. Rize'de ününü daha da yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Remy kariyerli bir oyuncu. Umarım bize faydalı olur ve iyi bir sezon geçirir. Rize'de ailesiyle berabermiş gibi bir yaşantı içinde olacak. Buna eminiz. Çok güzel başarılara imza atacağız." diye konuştu.
Yıldız bir futbolcuyu Türk futboluna kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ali Zeki Saruhan ise, "Dünya yıldızını Türk sporuna kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Remy'nin kalitesiyle ülkemize ve şehrimize değer katacağına inanıyoruz. Umarım bu tercihimiz Türk futbolunu güzel bir yere taşır." değerlendirmesinde bulundu.
Kariyerine ülkesinin Olympique Lyon takımında başlayan Loic Remy, sırasıyla Lens, Nice, Olympique Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille takımlarında forma giydi.
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