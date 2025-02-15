Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken, Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinin oynanacağı tarih ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. AZ Alkmaar mağlubiyetini taraftarına unutturmak isteyen sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor engelini geçip şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Peki, "Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının oynanacağı tarih ve yayıncı kuruluşu...
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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor deplasmanından galip gelip liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, "Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı öncesinde öne çıkan detaylar...
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ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak
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ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele e beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
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ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, VIP A-B 3 bin, maraton bin, kapalı dağ ve deniz 800, kale arkası 600, misafir ise 780 lira olarak belirlendi.
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İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince sadece Çaykur Rizespor logolu Passolig kartı sahiplerinin ev sahibi tribün bileti yükletebileceği belirtilen açıklamada, ayrıca son 14 gün içerisinde rakip takım ve farklı takım logolu ve logosuz kartını iptal edip Çaykur Rizespor takım logolu kart çıkaran kişilere bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.