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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçına doğru! İsmail Kartal'ın 11'i

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçına doğru

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i ve detaylar

22.04.2022 - 08:24 | Güncelleme: FUTBOL

  • Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

  • Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor.

  • 2 EKSİK

    Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak.

  • Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

  • 2018'DEN BERİ KAYIPSIZ

    Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine 2018 yılının eylül ayından beri kaybetmiyor. Son olarak 30 Eylül 2018’de Rize’de oynanan maçta 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu maçın ardından oynanan 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

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