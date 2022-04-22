2018'DEN BERİ KAYIPSIZ

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine 2018 yılının eylül ayından beri kaybetmiyor. Son olarak 30 Eylül 2018’de Rize’de oynanan maçta 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu maçın ardından oynanan 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.