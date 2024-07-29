Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu açıklaması!

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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarında ikinci etap çalışmalarını Slovenya’da dün itibarıyla tamamladı. Transfer çalışmalarına da devam eden Rize ekibinde, altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper Emirhan Topçu için Las Palmas ve Beşiktaş ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Hasan Yavuz Bakır: Rizespor’un geri kalan transfer döneminde acele etmeden doğru transfer anlamında oyuncuları tercih ediyoruz

Kamp dönemini geride bırakan Rizespor’da transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Çaykur Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Verimli bir dönem geçirdiğimiz söyleyebilirim. Uzun bir yurt dışı kamp süremiz oldu. Biz kampla ilgili hocamızın bütün isteklerini yerine getirmek istedik. Ligden önce bir hazırlık maçı daha Türkiye’de yapmayı planlıyoruz. Sezona zorlu bir fikstür ile başlıyoruz. Bu anlamda taraftarımızın beklentisini sezon için karşılamayı istiyoruz. Şu ana kadar Ali Sowe, Giannis Papanikolaou ve Emre Can’ı kadromuza kattık. Kalan bölümde 4-5 tane daha takviye yapacağız. Bunlardan bir tanesi defanstan olacak. Bir tanesi kanatta, bir tane daha forvet almayı düşünüyoruz ve son olarak bir orta saha oyuncusu daha alarak süreci tamamlayacağız. Zaten geçen sezondan oturmuş bir kadromuz vardı. Rizespor’un geri kalan transfer döneminde acele etmeden doğru transfer anlamında oyuncuları tercih ediyoruz. Hocamızın da iştiraki ile çalışmalarımız devam etmektedir. Genç oyuncular konusunda geçen sezon başlattığımız projemiz devam ediyor. Türkiye’de çok uygulanmayan bir model üzerinde devam ediyor” ifadelerimi kullandı.

"LAS PALMAS'IN EMİRHAN TOPÇU İÇİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR" Las Palmas ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Emirhan Topçu için görüşmelerin devam ettiğine vurgu yapan Bakır, “Las Palmas’ın, Emirhan Topçu için süreci devam ediyor. Onlar oyuncumuz için çok istekliler. Beşiktaş konusunda da son günlerde görüşmeler yapılıyor. Resmi yazılı bir teklif olmaksızın bu anlamda iki kulübün yetkilileri görüşmelerini sürdürmekte. Biz kulüp menfaatlerimizi ortaya çıkartırken, Emirhan'la net bir şekilde başka bir ligde oynama isteğini konuşmuştuk. Biz bu sürecin önünü kapatmaktansa anlaşılabilir, hem kulübümüz hem de oyuncumuzun menfaatleri için süreci sonlandırmak istiyoruz. Şu an sürecin sonuna geldik diye bir cümle kurmak çok zor. Her iki kulüp de bu konuda kararlı bir şekilde uzun sürmeden bu süreci tamamlayabiliriz. Takas görüşmesi yapılmıyor. Bu takas süreçleri özellikle bizim gibi Anadolu takımları için dezavantaj çıkartabiliyor. Biz şu anda Beşiktaş ile bu süreci konuşurken, takas görüşmesi yapmıyoruz. Emirhan Topçu, kendini artık başka bir ligde kanıtlamak istediğini bizlere bildirdi” ifadelerini kullandı.