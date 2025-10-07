Çaykur Rizespor'da Samet Akaydın etkisi!
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 5-2 yenerken Samet Akaydın performansıyla öne çıktı. Sezonun ilk 5 haftasında ligin en fazla pas arası yapan isimlerinden olan Samet, toplam 540 dakikalık süresiyle takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.
Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek milli araya galibiyetle giren Çaykur Rizespor'da Samet Akaydın'ın performansı dikkat çekiyor.
Süper Lig'in ilk 5 haftasında maç başına 3.0 pas arası ve 11.8 tehlikeli engelleme yaparak ligin zirvesinde yer alan deneyimli savunmacı, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında takımdan ayrı kalmış, Çaykur Rizespor ise evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu.
Antalyaspor maçında yeniden formasını kavuşan 31 yaşındaki stoper, 5-2 kazanılan galibiyette 1 asist yaparken maç içinde 57 pasın 53'ünde isabet sağlayıp 1 de şut engellemesi yaparak performansıyla göz doldurdu.
MONTELLA'NIN TERCİHİ OLMAYA DEVAM EDİYOR
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyememesine karşın süre aldığı 540 dakika ile Çaykur Rizespor'un en çok forma giyen 5. oyuncusu olan Samet Akaydın, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklanırken Samet Akaydın da kadroda yer alan isimler arasında yer aldı.
Daha önce 14 kez milli formayı giyen başarılı savunmacı, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında Montella'dan şans bekleyecek.