Çaykur Rizespor'da Samet Akaydın etkisi!

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek milli araya galibiyetle giren Çaykur Rizespor'da Samet Akaydın'ın performansı dikkat çekiyor.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında maç başına 3.0 pas arası ve 11.8 tehlikeli engelleme yaparak ligin zirvesinde yer alan deneyimli savunmacı, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında takımdan ayrı kalmış, Çaykur Rizespor ise evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Antalyaspor maçında yeniden formasını kavuşan 31 yaşındaki stoper, 5-2 kazanılan galibiyette 1 asist yaparken maç içinde 57 pasın 53'ünde isabet sağlayıp 1 de şut engellemesi yaparak performansıyla göz doldurdu.

MONTELLA'NIN TERCİHİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyememesine karşın süre aldığı 540 dakika ile Çaykur Rizespor'un en çok forma giyen 5. oyuncusu olan Samet Akaydın, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.