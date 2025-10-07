Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor'da Samet Akaydın etkisi! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor'da Samet Akaydın etkisi!

        Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 5-2 yenerken Samet Akaydın performansıyla öne çıktı. Sezonun ilk 5 haftasında ligin en fazla pas arası yapan isimlerinden olan Samet, toplam 540 dakikalık süresiyle takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 14:29 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor'da Samet Akaydın etkisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek milli araya galibiyetle giren Çaykur Rizespor'da Samet Akaydın'ın performansı dikkat çekiyor.

        Süper Lig'in ilk 5 haftasında maç başına 3.0 pas arası ve 11.8 tehlikeli engelleme yaparak ligin zirvesinde yer alan deneyimli savunmacı, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında takımdan ayrı kalmış, Çaykur Rizespor ise evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu.

        Antalyaspor maçında yeniden formasını kavuşan 31 yaşındaki stoper, 5-2 kazanılan galibiyette 1 asist yaparken maç içinde 57 pasın 53'ünde isabet sağlayıp 1 de şut engellemesi yaparak performansıyla göz doldurdu.

        MONTELLA'NIN TERCİHİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

        Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyememesine karşın süre aldığı 540 dakika ile Çaykur Rizespor'un en çok forma giyen 5. oyuncusu olan Samet Akaydın, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklanırken Samet Akaydın da kadroda yer alan isimler arasında yer aldı.

        Daha önce 14 kez milli formayı giyen başarılı savunmacı, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında Montella'dan şans bekleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        Habertürk Anasayfa