06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkan Hasan Kartal imza töreninde yaptığı açıklamada İsmail Kartal’ın Rizeli olduğunu ve Rizeli olduğu için bir yerine iki çalışacağını ifade etti. Şehir ve yönetim olarak yeni teknik direktörlerinin arkasında olduklarını vurgulayan Hasan Kartal, "Sıkıntısız bir sezon geçirmesi için biz elimizden geleni yapacağız. Rizeli olması nedeniyle bir yerine iki çalışacak. Bundan hiç tereddütümüz yok. Bu sezon ve her sezon başarılı olmak. Hedefimiz Rizepor’u iyi temele oturtmak ve sağlam şekilde yukarı çıkmak olacak. Herkes üzerine düşenin en iyisini yapacaktır. Hocamıza memleketine hoş geldin diyorum" açıklamasını yaptı.
"MURİÇ'İ EN ÇOK PARAYI KİM VERİRSE ONA VERİRİZ"
Oyuncuları Vedat Muriç’in ülke genelinde gündem olduğunu ve konunun spor kamuoyunda çok konuşulduğunu ifade eden Kartal, "Resmi teklif sadece Fransa'nın Toulouse takımından var. Galatasaray’dan ve Fenerbahçe’den sözlü teklif var. Aklımıza yatmayan transferi onaylamayız. Hocamız kalmasını istiyor. Aklımızda bir rakam yok. Bize en fazla parayı kim verirse ona veririz" dedi.
Hasan Kartal, İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını, kulüp, taraftar ve camia ile birlikte olduktan sonra sözleşmenin önemi olmadığını ifade etti.
İSMAİL KARTAL: "ÇALIŞIP, BAŞARILI OLMAK İÇİN GELDİM"
Teknik Direktör İsmail Kartal ise Rizespor’a başarılı olmaya geldiğini ve memleketinin takımı olması sebebiyle fazla çalışacağını ifade etti. Kartal, Çaykur Rizespor'a koşarak geldiğini belirterek, "Tesisleri gezdik. Tesisler bir futbol takımı ve teknik direktörün başarılı olması için dolu. Ben buraya başarılı olmaya geldim. Başarıya aç bir insanım. Tesisler ve taraftarları gördükten sonra ben iki kat değil kat kat daha fazla çalışmak zorundayım. Hayallerimiz var ama hayalci değiliz. Bir bütün ve ekip olacağız. Kırıldığımız, teklediğimiz günler olacak ama bir ekip olacağız. Biz buraya vakit geçirmeye gelmedik. Çalışmaya başarılı olmaya geldik. Zikzaklı bir grafik değil istikrarlı bir futbol kulübü olmaya geldik. Bunun ilerleyen adımları Avrupa olacak. Bu sene ligde kalma düşüncemiz yok. Birçok arkadaşımız ayrıldı. Beğendiğimiz oyuncuları takımda tutmaya çalışıyoruz. Tutamadıklarımızın yerine oyuncularımız var. Bir haftadır çalışıyoruz" diye konuştu.
"MURİÇ'İN KALMASINI İSTİYORUZ"
Vedat Muriç konusunda da açıklama yapan Kartal, oyuncunun takımda kalmasını istediğini dile getirdi. Muriç'e yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Biz kalmasından yanayız. Kendisi ile konuşup kulüp menfaatleri doğrultusunda başkanımız ile konuşup değerlendireceğiz. Biz ilk etapta gitmesini istemiyoruz. Gönüllü kalmasını istiyoruz. İkinci yarı gelen birçok oyuncu başarılı oldu. Mukaveleleri bitti. Aşı tuttu. Okan hoca ve taraftarlarımız ile takım ligde çok başarılı oldu. Birçok kulüp bu oyuncuların peşine düştü. Bu oyuncuların transferi ortada gidiyor. Hedeflerimize giderken bu oyuncuları aramızda tutmak istiyoruz. Bunu gerçekleştiremezsek yerlerini dolduracak oyuncularımız listemizde var" açıklamasında bulundu.
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