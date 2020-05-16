Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yeniden başlama tarihini 12 Haziran olarak açıklarken bazı takımlarda çalışmalarına hız verdi. Bugün 2. kez yapılan test sonuçları da tamamen negatif çıkan Çaykur Rizespor'da toplu çalışmalara geçildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sürat çalışmalarının ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.

Takımın, yarın izinli olacağı ve 18 Mayıs Pazartesi günü ise antrenmanlara devam edeceği kaydedildi.