Sezon başında yeşil-mavili ekipte başkanlığa seçilen İbrahim Turgut, oluşturduğu yönetim ile Bülent Korkmaz ile birlikte göreve devam etme kararı alarak yola çıktı.

Rize temsilcisi ile 12 maçta 13 puan toplayan Korkmaz, toplamda 36 puan ve lig 17'cisi olarak takımı ile birlikte küme düştü.

Zaman zaman taraftarların "istifa" çağrısına rağmen baskılara direnen Turgut ve yönetimi, Bülent Korkmaz ile birlikte sezonun ikinci yarısında takıma 10 yeni oyuncu katarak ligin ikinci yarısına başladı.

Korkmaz, yeşil-mavili ekiple birlikte sezona iyi bir başlangıç yapamazken 5 maç sonunda 6 puan toplayabildi. Ligin 5. haftasında deplasmanda Adanaspor'a 2-0 yenilen yeşil-mavililer Korkmaz yönetiminde sonradan çıktıkları 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ile 23 puan toplayarak yükselişe geçse de ilk yarı sonunda 30 puan ve averajla 7. sırada kendine yer bulabildi.

İkinci yarıda yükselişe geçen yeşil-mavililer, 18 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplayarak toplamda 68 puana ulaşmayı başardı.

Rize temsilcisi bu sürede Samsunspor ile birlikte sadece 4 kez yenilerek ligin en az kaybeden takımı olurken 14 beraberlik ile ligin en fazla berabere kalan ekibi oldu.

Yeşil-mavililer Pendikspor'un 1 puan önünde bir yıl aradan sonra sabrın mükafatını alarak teknik direktörü Bülent Korkmaz ile birlikte 7. kez Süper Lig'e dönmeyi garantiledi.