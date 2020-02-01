Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi ve 24 puanla 11. sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - BEŞİKTAŞ: 1 (36' Skoda | 29' Burak Yılmaz)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 17.00

HAKEM: Ümit Öztürk

STAT: Didi

YAYIN: beIN SPORTS 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar, Skoda

YEDEKLER: Tarık, Zafer, Abarhoun, Burak, Orhan, Atakan, Garmash, Oğuz Kağan, Sasse, Boryachuk

TEKNİKDİREKTÖR: İsmail Kartal

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

YEDEKLER: Utku, Roco, Douglas, Rebocho, Boyd, Mertcan, Kaan, Kartal, Umut, Güven

TEKNİKDİREKTÖR: Sergen Yalçın

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Beşiktaş ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi. Beşiktaş, son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi. Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın başında teknik direktör olarak ilk maçına Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında çıkan Sergen Yalçın, 19. haftadaki Göztepe karşılaşmasının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Göztepe müsabakasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Tyler Boyd ve Douglas yedek soyunurken, Rıdvan Yılmaz ile sarı kart cezalısı Necip Uysal kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yerine, Gökhan Gönül, Caner Erkin, sakatlığı geçen Adem Ljajiç ve kart cezasını dolduran Elneny görev aldı.

RİZESPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Yeşil-mavili ekipte yedeğe çekilen Muhamed Abarhoun'un yerine Ivanildo Fernandes, kadroda yer almayan Braian Samudio'nun yerine ise Aminu Umar ilk 11'de sahaya çıktı.

Her iki takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde de boşluklar olması dikkat çekti.

Ev sahibi ekip taraftarları, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki amacıyla tribünde, "Ellerini kıracağız Ioannis Lagos" yazılı pankart açtı. Çaykur Didi Stadı'nda iki dev Türk bayrağı asılırken, Beşiktaş taraftarları da alkışlarla destek verdi.

Her iki takım taraftarları birlikte, "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde tezahüratta bulundu.

Öte yandan, karşılaşmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da takip etti.

9 MAÇTIR GOL YİYOR

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca geride kalan 9 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı.

Son olarak kupada Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş, söz konusu 9 maçta toplam 20 gol yedi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in son 7 maçında ise rakiplerinin golüne engel olamadı. Beşiktaş, ligde Hes Kablo Kayserispor (4-1),Kasımpaşa (3-2),BtcTurk Yeni Malatyaspor (0-2),Fenerbahçe (1-3),Gençlerbirliği (4-1),Demir Grup Sivasspor (1-2) ve Göztepe (1-2) maçlarını gol yiyerek tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, en son 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor (1-0) mücadelesinde başarılı savunma yapmıştı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Beşiktaş, bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlandı.

Süper Lig'de 9 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayabildi.

Deplasmandaki 5 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan yitirdi.

ELNENY'NİN CEZASI BİTTİ, NECİP YOK

Sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Muhammed Elneny, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde karşılaşmada görev alabilecek. Beşiktaş'ın geçen hafta Göztepe ile yaptığı maçta sarı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Necip, Göztepe maçının yanı sıra Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında sarı kart görmüştü.

SINIRDA 4 OYUNCU

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, bu maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep FK ile Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

ÇAYKUR DİDİ STADYUMU