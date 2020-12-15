Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekibi Eskişehirspor'u 3-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Kemal Rüzgar, 12. dakikada Samudio ve 15. dakikada Tunay Torun kaydetti. Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelenin ardından Çaykur Rizespor adını son 16 turuna yazdırdı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."