Çaykur Rizespor: 3 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Altin Zeqiri ve Adolfo Gaich'in golleriyle galip gelen Karadeniz ekibi, puanını 48'e yükseltti. Antalyaspor ise 43 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Çaykur Rizespor oldu.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 33 ve 60. dakikalarda Altin Zeqiri, 82'de Adolfo Gaich attı.
Bu sonucun ardından Karadeniz temsilcisi puanını 48'e yükseltti ve ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Başakşehir'e konuk olacak. Akdeniz ekibi ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.