Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, Denizlispor'u ağırladı.

Denizlispor, 9. dakikada Rodallega'nın golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla geçildi.

90+4'te Rizespor, Kemal'in golüyle skoru eşitledi. Maç 1-1 sona erdi.

Rizespor 21, Denizlispor ise 14 puana yükseldi.

İki takımın da kazanamama serisi 4 maça çıktı.