Çayırhan enerji işçileri eylemlerine yer üstünde devam edecek

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 10’u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, 4 Mart'ta yapılacak ihale öncesi kendilerini madene kapatmıştı.

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50 İŞÇİ OCAKTAN YUKARIYA ÇIKTI

Çayırhan Termik Santrali ve Çayırhan Maden Ocağı’nın özelleştirileceği ihalenin son teklif verme süresi bugün 18.00’da sona erdi. MADEN-İŞ Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık iftardan sonra bir basın açıklaması yaptı. Kocabıyık, yeraltındaki 50 işçinin sağlık nedenlerinden ötürü madenden çıktığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

KOCABIYIK: RİSK ALMAK İSTEMEDİK

“104 gündür verdiğimiz mücadelede bugün ihalede teklif vermenin son günüydü. Sonuçlar henüz elimize geçmedi. Bildiğiniz üzere iki gündür yaklaşık 50 madenci arkadaşımız yer altında. Sağlık sebeplerinden dolayı risk almak istemedim ve arkadaşlarımı çıkardım.”

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir