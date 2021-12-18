Çayda sınır tanımıyor... Bir oturuşta 100 bardak içiyor

İHA

Türkiye’de bir kültür ve yaşam biçimi olan çay denilince Gümüşhane’de akla Ömer Faruk Soydaş geliyor.

İHA'nın haberine göre çay içmede sınır tanımayan Soydaş, dünyada kişi başına en çok çay tüketen ülke olan Türkiye’de en çok çay tüketen kişilerden birisi olarak biliniyor.

Merkeze bağlı Yenice köyünde çiftçilik yapan Soydaş’ın en büyük tutkusu çay içmek. Evinde, köy konağında ve hayvanlarını beklemek için gittiği dağda sürekli çay içen Soydaş’ın bu halini köydeki herkes artık normal karşılıyor.

İçtiği çayları bardak olarak saymayan fakat demlik hesabı yapan Soydaş, bugüne kadar 7,5 saat aralıksız çay içtiği günler olduğunu ve çayı yalnızca Erzurum şekeriyle kıtlama olarak içtiğini söyledi.

Köyde eşiyle birlikte yaşayan Soydaş, inşaatlarda ve askerde çay ocağında çalıştığı dönemde edindiği bu alışkanlığını hala sürdürdüğünü belirtti.

Güzel olursa 100 bardak çay içtiğini dile getiren Soydaş, "Günün 24 saatinde benim için en önemli şeylerden birisi çay. Çay güzel olursa 100 bardağı bulduğum oluyor. Muhabbet arasında saatlerce çay içtiğimiz var. Ailem benim çay içmeme karışmaz, çayımı demleyip önüme koyarlar ben kendim doldurur kendim içerim" dedi.

Başından geçen ilginç hikayelerini anlatan Soydaş, "Bir seferinde Nazlıçayır köyüne maç izlemeye gittik. 4 demlik çay demlendi, beşinciyi de demlersen içerim dedim. Bana 'kalkın gidin' dendi. Başka bir gün de ramazanda amcamın evine teravihten çıkıp gittik. Çay içmeye başladık, ezan okundu oruca niyetlendik. Orada yatsı ile sabah ezanı arasında 7,5 saat boyunca durmadan çay içmişiz. Ezan okunmasa yine içmeye devam edecektik” diye konuştu.

Köyde çay denilince kendisinin anıldığını ifade eden Soydaş, işe gitmesi için önündeki semaveri kaçıranlar bile olduğunu dile getirdi.

Çay tutkunu Soydaş, "Bir Erzurum şekeri ile de 10 bardağa yakın çay içerim. Rekor olarak 100 bardak içtim, 80 su bardağı, 7,5 saat rekorum var. Hiç çaya iştahım yokken bile bir semaver çayı yalnız içtim. Bir bardak bir bardak derken baktım yine demlik bitmiş” ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Bayram Durdu ise kendisini bildi bileli Ömer Faruk Soydaş’ın çay içtiğini belirterek şunları söyledi:

"O bizim abimiz. Ben onu bildim bileli çay içiyor. Sohbetler olunca 100 bardağı bile aşıyor. İstediği zaman içiyor. Hayvanlara bakma sırası ondaydı. Gitti dağda semaveri yaktı içti. Çaya yok demez, çayla bütünleşti" diye konuştu.