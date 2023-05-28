Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Çaya düşüp sele kapıldı" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Karabük’te bir vatandaşın çaya düşerek sele kapıldığı ihbarı üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kayıp ihbarının gelmesi üzerine çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Giriş: 28.05.2023 - 20:33 | Güncelleme: ABONE OL
Çaya düşüp sele kapıldı
Çaya düşüp sele kapıldı" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Karabük’te bir vatandaşın çaya düşerek sele kapıldığına dair ihbarın yapılması polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin, dengesini kaybeden bir vatandaşın Filyos Çayı’na düştüğü ihbarı yapması üzerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Irmağa düştüğü iddia edilen şahsın sürüklenme ihtimaline karşı arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler Filyos Barajı'nda kontrollerini sürdürdü. Yaklaşık 4 saat boyunca arama çalışmalarına devam eden ekipler, çaya düşen birine rastlamazken, kayıp ihbarının gelmesi üzerine çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil şarampole devrildi: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Tabancayla vurulan kadın yaralandı
Tabancayla vurulan kadın yaralandı
Süper El Nino mu geliyor?
Süper El Nino mu geliyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.