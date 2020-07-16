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Lahmacun sarmısaklı mı daha güzel soğanlı mı? Cevizli baklava mı fıstıklı baklava mı? Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

Herkesin damak zevkine göre farklı cevaplar verdiği bu sorulardan belki de en önemlisi "Çay şekerli mi içilir şekersiz mi?" yeniden gündemde.

Geçen yıl "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusunu sosyal medya hesabında oylamaya sunan yemek yazarı Vedat Milor şimdi de şekerli-şekersiz çay konusun gündeme getirdi.

Youtube'da konuyla ilgili bir video paylaşan Milor, çay sevmediğini belirtip ekledi: "Çocukluğumda çayı sevmem için babaannem Handan Milor bana şekerli çay içiriyordu. Bir süre sonra 8-9 şeker atmaya başlamıştım çayıma. Biraz bilinçlenince şeker sağlığa zararlı diye şekersiz denedim onu da sevmedim."

Çay uzmanı olmadığını belirten Milor, ülkemizde çay ile ilgili temel sorunlardan biri kullanılan suyun çok yüksek derecelerde kaynatılması ve içilmesi olduğunu söyledi: "Çay kaliteli ise şekersiz içilerek aromaların daha iyi alınması gerektiği düşünülür. Yeşil ve oolong gibi çaylar da zaten şekersiz içilmelidir. Öte yandan, siyah çayın bazen sahip olduğu o acılığı ve keskinliği kesmek için şeker kullananlar oluyor. İlginç gelecek ama bilimsel araştırmalara göre şekerli içenler şekeri kestikten sonra 4. haftadan itibaren çaydan aynı keyfi almaya başlamışlar."

Vedat Milor'un yeniden gündeme getirdiği bu sorunun kesin bir cevabı yok... Hiçbir zaman da olmayacak. Şimdi bu sorunun cevabını unutup siz nasıl seviyorsanız öyle bir bardak tavşan kanı çay için, afiyet olsun...