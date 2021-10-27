Çay ocağındaki karşılaşma cinayetle bitti

İHA

Elazığ'da bir şahıs, çay ocağında karşılaştığı husumetlisini silahla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan S.Y. ve Burak Yalçın, çay ocağında karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.Y., Yalçın'ı silahla ateş ederek yaraladı. Yanlışlıkla kendini de ye yaralayan S.Y. yaralı halde olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yalçın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli S.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.