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Lokanta işletmecisi öldürüldü! Eşinden çay isteyip, "Kocanı vurmaya geldim" dedi

Tekirdağ'da piknik alanındaki lokanta işletmecisi Muzaffer Malkoç ile aralarında husumet bulunan Ufuk A. arasındaki tartışma cinayetle bitti. Lokantaya gelip Muzaffer Koç'un eşinden çay isteyen Ufuk A. daha sonra "Kocanı vurmaya geldim. Onu vuracağım" dedi. Ardından çıkan tartışmada ikili tabanca ile birbirlerine ateş açtı. Ağır yaralanan işletmecisi Muzaffer Malkoç, kaldırıldığı hastanede öldü

Giriş: 11.06.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
Çay isteyip,
DHA

Tekirdağ'da Ufuk A.(35) ile aralarında husumet bulunan lokanta işletmecisi Muzaffer Malkoç (52), tabanca ile birbirlerine ateş açtı. Malkoç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Saray ilçesinin Güneşkaya mevkisindeki piknik alanında bulunan lokantada meydana geldi. Ufuk A., burada husumetlisi Muzaffer Malkoç'un eşi ile işlettiği lokantanın bahçe kısmına oturdu.

Ufuk A., iddiaya göre Malkoç'un eşinden çay istedikten sonra, "Kocanı vurmaya geldim. Onu vuracağım" dedi. Bu sözler üzerine kadın lokantaya girerek eşine durumu anlattı. Muzaffer Malkoç da, olası saldırıya karşı işletmesindeki tabancasını aldı.

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Muzaffer Malkoç

İçeriye giden Ufuk A. ile Muzaffer Malkoç, çıkan tartışmanın ardından birbirlerine ateş açtı. Karşılıklı ateşte Malkoç ve Ufuk A., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Muzaffer Malkoç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ufuk A.'nın ise tedavisi sürüyor.

Ufuk A.
Ufuk A.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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