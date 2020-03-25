Çavuşoğlu: Yurtdışında 32 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Yarın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le bir görüşme gerçekleştireceğiz.

diğer taraftan AB ile yeni bir süreç başlattık. Karşılıklı çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan sonra AB göçle ilgili tutamadığı sözleri yerine getirecek mi, bugünün şartlarında neler yapılması gerekiyor, göçmenlerin ülkelerine dönmeleri nasıl sağlanacak konusunda çalışmaları yürütüyoruz.

Yurtdışından ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız olmuştu. 17 Mart'ta 9 Avrupa ülkesinden vatandaşlarımızı getirmiştik. Uçuşların durdurulmasından sonra, başta Erasmus öğrencileri olmak üzere, yurtdışına eğitim için giden kardeşlerimiz Türkiye'ye dönmek istediler. Bununla ilgili bir çalışma yürüttük. Dün akşam itibariye 11 seferle, 8 ülkeden 2711 öğrencimizi ülkemize getirdik. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'a uğrayarak öğrencilerimizi aldı. Öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alındı. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildi.

Diğer taraftan Fas'taki 224 vatandaşımızı ülkemize getirdik. Sadece yurtdışından gelen vatandaşlar değil, Türkiye'de kalan farklı ülkelerin vatandaşları da var. Onların da gidişleri için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Özbekistan'dan gelen bir uçak Özbek kardeşlerimizi ülkelerine götürdü.

"YURTDIŞINDA 32 VATANDAŞIMIZ VEFAAT ETTİ"

Maalesef yurtdışında da 32 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle vefat etti. Cenazelerin gelmesi için gereken yardımı yapıyoruz.

Vatandaşlarımızın talep ve eleştirilerini tek tek dikkate alıyoruz. Son birkaç gün içerisinde benim sosyal medya hesabıma 3200 mesaj geldi. Bunların hepsine dönüş yaptık. Amacımız vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. Tüm vatandaşlarımızı getiririz dersek bu gerçekçi olmaz. Öğrencilerimize öncelik verdik.

Özellikle yıurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, bizlerin ve elçiliklerimizin çağrılarını dikkate almalarını istiyoruz. Bu bir küresel salgındır. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın canları bizim için kıymetlidir. Lütfen mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın. Bir ihtiyacınız olursa da misyonlarımızı arayın. Bizler size hizmet etmek için bu misyonları açıyoruz.

"17 ÜLKEYE TIBBİ MALZEME GÖNDERDİK"

Bugüne kadar 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. G20 ülkeleriyle yaptığımız görüşmede böyle bir fonun oluşturulmasını teklif ettik.

Sağlık Bakanlığımızla bir anlaşma imzaladı bu üretici firmalar. Devletimiz bu ürünleri parasıyla alacak. Bu adımlardan sonra üretim kapasitemiz ne kadar, ihtiyacımız ne kadar buna bakacağız. Daha sonra talep eden ülkelerle görüşebiliriz.

Dün İspanya Dışişleri Bakanı ile bir görüşmemiz oldu. Kendilerinin de bizden maske talebi oldu. Oluşturulacak fonla hangi ülkenin neye ihtiyacı var, hangi ülke bunu sağlayabilir organize edebiliriz. Oluşturulacak bir koordinasyon merkezi veya fona gereken katkıyı sağlarız. İnsani konularda birinci sırada olan bir ülkeyiz. Dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. Uluslararası toplumun işbirliği içinde olması gereken bri dönemdeyiz.

"65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZ LÜTFEN SOKAĞA ÇIKMASIN"

Devletimiz, bilim kurulunun tavsiyesine göre karar alıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması gerekiyor. Devletimiz gerekli desteği veriyor. Gıda ve ilaç ihtiyacımız olduğu zaman devletin kurumları gerekli desteği veriyor. Biz de bireyler olarak elimizden geleni yaparız. Yeter ki onlar çıkmasınlar. Gördük ki son günlerde bunu da suistimal edenler oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide edenler oldu.

65 yaş üstü vatandaşlarımıza her türlü desteği vermeliyiz ama onlar da lütfen bu çağrıya uysun. Bu kararlar, uyarılar vatandaşımıza kötülük için değil. Devletimiz her gün yeni bir adım atıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 100 milyar liralık bir ekonomi paketini açıkladı. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, inşallah bu süreci birlikte aşacağız.