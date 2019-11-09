Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen sözde Ermeni tasarısına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Çifte standart var, iki yüzlülük yapılıyor. Barış Pınarı Harekatı ile büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan. Yaptırımlarla bir yere varamazlar. Soykırım varsa Hocalı'da Ermeniler yaptı. YPG/PKK Suriye'de etnik temizlik yaptı, buna neden göz yumdunuz?" dedi.

Washington'un terör örgütü PKK/YPG'yi desteklediğini bildiklerini kaydeden Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de, özellikle petrol rezervleri için bulunduğunu itiraf ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı yoktur. Buraya on binlerce kilometre öteden gelip de 'Bu ülkenin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz' demek, uluslararası hukuka karşıdır. Buralar Suriye halkınındır" ifadelerini kullandı.