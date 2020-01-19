Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu Berlin Konferansı’na katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Çavuşoğlu burada Libya Zirvesi öncesi mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı.

Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ardından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile de bir araya geldi.