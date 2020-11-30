Koyu çavdar ekmeği Orta Çağ’a kadar insanların temel besin maddesi olmuştur.

Çavdar ekmeği çavdarın öğütülmesiyle oluşan un ve çeşitli oranlarda buğday unu eklenerek yapılmaktadır. Çavdarın buğday gibi kepek, ruşeym ve endosperm olarak ayrılması zor olduğu için, genellikle bütün olarak öğütülmektedir. Çavdar unu rafine beyaz una göre besleyici değerler açısından oldukça yüksektir.

Çavdar Ekmeğinin Faydaları Nelerdir?

Kilo Almayı Önler: Vücudun Yağ Dengesini Korur: “Journal of Nutrition” dergisinde yayınlanan bir araştırma neticesinde çavdar ekmeğinin vücut dengesini koruduğu söylenmiştir. Ayrıca vücut içerisinde yağ faaliyetlerinin karın bölgesine yayılmasını ve birikmesini önlemektedir. Yağ birikmez ve böylece kilo problemine karşı oldukça etkili bir yapıya sahiptir.

Vücudun Yağ Dengesini Korur: “Journal of Nutrition” dergisinde yayınlanan bir araştırma neticesinde çavdar ekmeğinin vücut dengesini koruduğu söylenmiştir. Ayrıca vücut içerisinde yağ faaliyetlerinin karın bölgesine yayılmasını ve birikmesini önlemektedir. Yağ birikmez ve böylece kilo problemine karşı oldukça etkili bir yapıya sahiptir. Kolesterol Kontrolü: Bir bayan için önemli unsurdur. Çavdar ekmeği faydalarından birini kanıtlayarak kolesterol seviyesini dengede tutarak sağlığı her açıdan korumaktadır.

Bir bayan için önemli unsurdur. Çavdar ekmeği faydalarından birini kanıtlayarak kolesterol seviyesini dengede tutarak sağlığı her açıdan korumaktadır. Kanseri Önler: Göğüs kanserinin etkilerini zayıflatma ve vücut içerisinde tutunmasını önlemektedir. Çavdar ekmeği bunu yaparken bir taraftan vücudun kan dolaşımının etkili bir şekilde devam etmesini ve kalp ritim bozukluğu yaşayan insanların, sorununu da ortadan kaldırmasını sağlar.

Göğüs kanserinin etkilerini zayıflatma ve vücut içerisinde tutunmasını önlemektedir. Çavdar ekmeği bunu yaparken bir taraftan vücudun kan dolaşımının etkili bir şekilde devam etmesini ve kalp ritim bozukluğu yaşayan insanların, sorununu da ortadan kaldırmasını sağlar. Besin Değeri Açısından Çok Zengindir: Çavdar ekmeğinin üretimi sırasında kullanılan çavdar ununun içerisinde rüşeymi ve kepek bulunmaktadır. Çavdar un haline getirilirken rüşeymi ve kepek ayrılmadığı için besin değeri açısından çok yüksektir. İçerisinde lif, potasyum, protein, demir, kalsiyum, fosfor, folik asit, magnezyum, tiamin, mangan, niasin, B1 vitamini ve antioksidanlar bulunmaktadır. Çavdar ekmeğinin besin değerinin bu kadar yüksek olması kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır. Ayrıca kanser ve diyabetin önlenmesini ve tedavisi sırasında sağlıklı beslenmeyi sağlar.

Çavdar ekmeğinin üretimi sırasında kullanılan çavdar ununun içerisinde rüşeymi ve kepek bulunmaktadır. Çavdar un haline getirilirken rüşeymi ve kepek ayrılmadığı için besin değeri açısından çok yüksektir. İçerisinde lif, potasyum, protein, demir, kalsiyum, fosfor, folik asit, magnezyum, tiamin, mangan, niasin, B1 vitamini ve antioksidanlar bulunmaktadır. Çavdar ekmeğinin besin değerinin bu kadar yüksek olması kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır. Ayrıca kanser ve diyabetin önlenmesini ve tedavisi sırasında sağlıklı beslenmeyi sağlar. Sindirim Sistemi Üzerinde Etkilidir: Lif bakımından zengin olan çavdar ekmeği sindirim sistemi sorunlarının azaltılmasında yardımcı olur. Bağırsak hareketlerinin iyileşmesini sağlayarak kabızlık gibi bağırsak rahatsızlıklarını ortadan kaldırır.

Lif bakımından zengin olan çavdar ekmeği sindirim sistemi sorunlarının azaltılmasında yardımcı olur. Bağırsak hareketlerinin iyileşmesini sağlayarak kabızlık gibi bağırsak rahatsızlıklarını ortadan kaldırır. Doygunluk Hissi Vererek Uzun Süre Tok Kalınmasını Sağlar: Çavdar ekmeği içerisinde bulunan lif diğer lifli gıdalarda olduğu gibi kişiye doygunluk hissi vererek uzun süre tok kalınmasını sağlar. Öğünlerde veya öğün aralarında tüketilecek çavdar ekmeği ile doygunluk hissi arttırılıp, fazla kilolardan kurtulabilirsiniz. Ama belirtilen ölçülerin dışında tüketilmemelidir.

Çavdar ekmeği içerisinde bulunan lif diğer lifli gıdalarda olduğu gibi kişiye doygunluk hissi vererek uzun süre tok kalınmasını sağlar. Öğünlerde veya öğün aralarında tüketilecek çavdar ekmeği ile doygunluk hissi arttırılıp, fazla kilolardan kurtulabilirsiniz. Ama belirtilen ölçülerin dışında tüketilmemelidir. Kan Şekerinin Sağlıklı Bir Düzeyde Olmasını Sağlar: Çavdar ekmeği lif bakımından zengindir. Ayrıca içerisinde daha az miktarda işlenmiş tahıl bulunur bu sayede de kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Bu sayede de vücudun daha az yağ depolamasını sağlayarak kilonun kontrol altına alınmasında da yardımcı olur.

Çavdar ekmeği lif bakımından zengindir. Ayrıca içerisinde daha az miktarda işlenmiş tahıl bulunur bu sayede de kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Bu sayede de vücudun daha az yağ depolamasını sağlayarak kilonun kontrol altına alınmasında da yardımcı olur. Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Çavdar ekmeğinin besin değerinin yüksek olmasının yanında içeriğinde bulunan lif miktarı çavdar ekmeğinin kilo vermeyi kolaylaştırmasını sağlamaktadır. Çavdar ekmeğinin kalori miktarı da oldukça düşüktür. Bunun yanında lif bakımından zengin olduğu için de diyet sırasında sindirim sistemi problemlerinin yaşanmasının da önüne geçmektedir.

Beslenme uzmanları tarafından diyet listeleri içlerine eklenen çavdar ekmeğini belirtilen ölçülerde tüketmeye özen gösterilmelidir.

Kan Dolaşımı Üzerinde Etkilidir:Çavdar ekmeği içerisinde bulunan yüksek miktarda lif oranı kan dolaşımının daha rahat gerçekleşmesine yardımcı olur. Bununla birlikte kan şekerini dengelerken, kalp hastalıkları ve kalp ritim bozuklukları oluşma riskini azaltır.

Çavdar Ekmeğinin Besin Değerleri Nedir?

Yağ Oranı 2,75gr

Kalsiyum 78,5gr

Lif 16gr

Demir 2,9gr

Enerji 247,3’dür.