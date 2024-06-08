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        Haberler Gündem Kayseri'de şiddetli rüzgar ve sağanak; çatılar uçtu, yollar göle döndü - Öne Çıkan Haberler

        Kayseri'de şiddetli rüzgar ve sağanak; çatılar uçtu, yollar göle döndü

        Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış Kayseri'de hayatı olumsuz etkiledi. Şehirde çatılar uçtu, yollar göle döndü. Trafikte bazı araçlar ilerlemede güçlük çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 20:08 Güncelleme: 08.06.2024 - 20:15
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        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
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        Kayseri'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı evlerin çatıları uçtu, araçlar yollarda biriken suda ilerlemekte güçlük çekti.

        ÇATILAR UÇTU

        Kentte öğle saatlerinde başlayan rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Şiddetli sağanak ile yollarda su birikintileri meydana geldi.

        ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

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        Bazı bölgelerde ise etkili olan dolu nedeniyle evler ve ekili araziler zarar gördü.

        Araçlar su dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar arızalandı.

        AĞAÇLAR DEVRİLDİ

        Yetkililer, kent genelinde sağanak ve rüzgar nedeniyle zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.

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