Çatıdan düşen işçi kurtarılamadı

Olay, Mahmudiye Mahallesi Özkan Sokakta bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi.

Çatı onarımı yapan Veli Arslan (37), dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan işçi, olaydan 3 saat sonra hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.