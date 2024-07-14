Trump'a saldırı olayında çatıdaki bir kişinin etkisiz hale getirildiği iddia edildi
rump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan etkisiz hale getirildiği öne sürüldü
Giriş: 14.07.2024 - 05:20 Güncelleme: 14.07.2024 - 05:23
Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.Saldırganın saldırıyı düzenlediği çatıda etkisiz hale getirildiği iddia edildi.
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