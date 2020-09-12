Çatı Katı Aşk son bölümü izleyicisi ile buluştu. Kanal D ekranlarında Çatı Katı Aşk 10. son bölümünde, Yalıya sıkışıp kalan Ateş, Ayşen, Demir ve Yasemin kafa kafaya verip bir kaçış planı hazırlıyorlar. Bu plan çiftlerin birbirlerine daha da yaklaşmasına neden oluyor. Peki, Çatı Katı Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇATI KATI AŞK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yasemin ve Demir arasındaki yakınlaşma artık iyiden iyiye hissedilir hale gelmiştir. Birbirlerini çözmeye çalışırken içinde bulundukları duruma da ayak uydurmaya çalışırlar. Ayşen ve Ateş'de bu sırada birbirlerini sorgulamaktadır.

Yılmaz ailesi ise birden ortaya çıkan gizemli kadını çözmeye çalışır. Öte yandan Emin ve Gülriz geçmişin tozlu sayfalarında keşkelerinin acısını yaşar.

Tüm bunlar olurken Demir ve Ayşen karşılaştıkları durum ile şoke olur. Ateş ve Yasemin bir aradadır üstelik alıştıkları şekilden oldukça farklı olarak!

Çatı Katı Katı Aşk yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!