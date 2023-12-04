Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz sonuçlarını açıkladı. ÇATES Elektrik halka arzına 3.137.365 kişinin katılım gösterirken, kişi başına düşen lot sayısı belli oldu. Halka arz büyüklüğü toplam 1.9 milyar TL olarak açıklanan ÇATES Elektrik toplamda 33,050,000 adet lot dağıtımı yaptı. Peki, "ÇATES Elektrik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte ÇATES Elektrik'in 'CATES' işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...