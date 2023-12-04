ÇATES Elektrik Üretim halka arz sonuçları açıklandı! ÇATES Elektrik kaç lot verdi?
ÇATES Elektrik Üretim halka arz sonuçları açıklandı. 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında talep toplayan ÇATES Elektrik 57,15 TL'den halka arz edildi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÇATES Elektrik Üretim lot dağıtım sayıları ve hissenin borsada işlem göreceği tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte ÇATES Elektrik Üretim halka arz sonuçları ve lot dağıtım sayıları...
- 1
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arz sonuçlarını açıkladı. ÇATES Elektrik halka arzına 3.137.365 kişinin katılım gösterirken, kişi başına düşen lot sayısı belli oldu. Halka arz büyüklüğü toplam 1.9 milyar TL olarak açıklanan ÇATES Elektrik toplamda 33,050,000 adet lot dağıtımı yaptı. Peki, "ÇATES Elektrik kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte ÇATES Elektrik'in 'CATES' işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 2
ÇATES ELEKTRİK KAÇ LOT VERDİ?
ÇATES Elektrik (ÇATES) halka arzında toplam talebi karşılanan bireysel yatırımcı sayısı 3.137.365 oldu. ÇATES halka arzında bireysel yatırımcılara kişi başı 7-8 lot (400₺-457 TL) hisse dağıtımı yapıldı.
- 3
ÇATES BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
ÇATES Elektrik'in önümüzdeki günlerde borsada işlem göremeye başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
-
- 4
ÇATES ELEKTRİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Paylar, 57,15 TL sabit fiyattan satılırken Aydem Grubu çalışanlarına ve bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapıldı. Pay alımında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmadı.
- 5
ÇATES ELEKTRİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Çates Elektrik Üretim A.Ş.’nin katılım endeksine uygundur.