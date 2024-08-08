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        Haberler Dünyadan Cate Blanchett galada kaşıktan kıyafet giydi - magazin haberleri

        Cate Blanchett galada kaşıktan kıyafet giydi

        Cate Blanchett, başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Borderlands'in galasına kaşıktan yapılan kıyafetle katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:13
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          Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis ile başrolleri paylaştığı yeni filmi 'Borderlands'in Los Angeles'taki galasına dikkat çekici bir kıyafetle katıldı.

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          55 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, TCL Chinese Theatre'da yapılan galanın kırmızı halısında üzeri kaşıklarla bezenmiş bir bluzla boy gösterdi.

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          Altına siyah pantolon giyen Cate Blanchett'in pantolonun paçasının arkasıyla ilgili yaşadığı küçük bir sökük kazasında, ünlü oyuncunun imdadına rol arkadaşı Jamie Lee Curtis yetişti.

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          Jamie Lee Curtis, Cate Blanchett'in pantolonunu gizlemeye çalışırken; "Bir şey yok. Arkasına geçtim sadece" dedi.

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          Jamie Lee Curtis'in bu koruyucu tavrını öven Cate Blanchett; "Jamie'nin yaptığı her filmde o, çalışma odasının annesidir" dedi.

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          Filmde Jamie Lee Curtis'in yanı sıra Kevin Hart ve Jack Black de rol alıyor.

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          Cate Blanchett, filmde, galakside psişik yeteneklere sahip altı kadından biri olan insanüstü bir 'Siren' olan Lilith'i canlandırıyor.

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          'Borderlands', kurgusal Pandora gezegeninde gizemli bir kalıntının peşine düşen bir grup avcının hikâyesini konu ediyor. Lilith, gizemli bir geçmişe sahip olan bir kanun kaçağıdır. Hayal bile edilemeyecek bir gücün anahtarını elinde tutan kayıp bir kızı kurtarmakla görevlendirilen Lilith, bunun için gezegeni Pandora’ya geri dönmek zorunda kalır.

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