4 ilde orman yangını!

Türkiye'nin dört farklı ilinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Kahramanmaraş, Bolu, Edirne ve Manisa'da etkili olan yangınlara hem havadan hem de karadan ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor.

Merkez Mahallesi Sahil Bulvarı'nda bir ahırdaki samanlar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

Öte yandan, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki TEM Otoyolu Edirne yönü istikametinde de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına helikopterle de destek verildi.

İlçede, 2 bölgede çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. BOLU MUDURNU'DA ORMAN YANGINI Öte yandan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Göncek köyü Camiyanı Mahallesi'nde ormanlık alana yakın mevkideki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, araziden ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.26'da yapılan ihbar üzerine valilik koordinesinde orman, itfaiye, jandarma, sağlık, DSİ ve AFAD ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi. REKLAM Yangına 2 helikopter ve 60'tan fazla personelle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, söndürme çalışmalarında arazözler, itfaiye, su ikmal ve ilk müdahale araçları ile su tankerleriyle müdahalenin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kavşut Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 8 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 6 hizmet aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 126 personel sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Göksun Belediyesi de iş makineleriyle destek verdi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. EDİRNE Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde orman yangını çıktı. Alevlere müdahale ediliyor. Enez’e bağlı Büyükevren köyü sahilindeki doymuş mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı biçilmiş buğday tarlasında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kızıl çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Enez Belediyesi, Keşan Belediyesi ve İpsala Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin Yeniyerler mevkisine ilerlediği bildirildi. MANİSA'DA 3 İLÇEDE YANGIN Manisa'nın Soma, Şehzadeler ve Alaşehir ilçelerinde üç ayrı orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, vatandaşlar yangın riskine karşı uyarıldı.

Edinilen bilgiye göre, günün ilk yangını saat 14.18'de Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere 11 hava aracı, 67 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 235 personel ile müdahale ediliyor. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Saat 16.45'te ise Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi'nde ikinci yangın çıktı. Yangına 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi ile müdahale edilirken, orman işçileri ve itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için havadan gelen destekle koordineli çalışıyor. Günün üçüncü yangını Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi ve 1 iş makinesiyle yangına müdahale ediyor.