Beş çayında misafirlerinize enfes bir çatal kurabiye ikram etmeye ne dersiniz? Evinizde aileniz için çatal kurabiye yapabilirsiniz. Çatal kurabiye nasıl yapılır?

ÇATAL KURABİYE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

150 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı mahlep

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Çörekotu

ÇATAL KURABİYE NASIL YAPILIR?

Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıp sarısını bir kenara alın.

Tereyağını eritin.

Yumurta beyazı, tereyağı ve un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştırın.

Azar azar un ilave ederek yoğurun ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan küçük bezeler koparıp elinizle çubuk haline getirin.

İki ucunu birleştirip şekillendirerek fırın tepsisine dizin.

Yumurta sarısını bir fırça yardımıyla kurabiyelerin üzerine sürün ve çörekotu serpin.

200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.