Casuslukla suçlanan İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi
Selahattin Yılmaz'ın yönettiği öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) eski yönetim kurulu başkanı avukat İsmet Sayhan emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi
Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Selahattin Yılmaz’ın yönettiği öne sürülen suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) eski yönetim kurulu başkanı avukat İsmet Sayhan 23 Ağustos Cumartesi gecesi Ankara’daki evinde gözaltına alındı. Sayhan polis nezaretinde İstanbul’a getirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
4 gündür Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan İsmet Sayhan, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
CASUSLUK İLE SUÇLANIYOR
İsmet Sayhan, MKE başkanı olduğu dönemde edindiği savunma sanayi sırlarının sızdırıldığı gerekçesiyle ‘casusluk’ iddiası ile suçlanıyor.