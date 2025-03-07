'Castorone' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Karadeniz'de bulunan doğal gazın taşınması için derin sularda boru serim işlemi yapan 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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Gemiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. 'Costorone'nin boğazdan geçişi saat 14.00'da başladı. Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Gemiye 4 römorkör ve acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' eşlik etti. Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde güvenlik önlemleri aldı. 325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde olan ve 102 bin 32 groston ağırlığına gemi, Marmara Denizine doğru yol aldı.