Sevimli Hayalet Casper, tüm dünyada sevilen bir çizgi film. Her ne kadar severek izlesek de bu zamana kadar belki de hiç düşünmediğiniz bir soruyu bugün soracağız; Casper nasıl hayalet oldu?

There’s Good Boos To-Night isimli bir bölümümde Casper, bir tilkiyle arkadaş oluyor. Bölümde tilki ölse de Casper ile oynamak için hayalet olarak kalıyor.