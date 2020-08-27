Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon SCO Angers forması giyen Casimir Ninga'nın satın alma hakkı kulüpte olması kaydıyla 1 yıllığına kiralanması konusunda Fransız ekibi ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Sol kanatta görev yapan Casimir Ninga, Sivas'ta kendisini kırmızı-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

17 Mayıs 1993'te Çad'ın başkenti N'Djamena'da dünyaya gelen Casimir Ninga daha önce, Mangasport, Renaissance, Montpellier, SM Caen ve geçtiğimiz sezon da SCO Angers forması giydi.

Sivasspor, daha önce Jorge Felix ile Max Gradel'i renklerine bağlamıştı.