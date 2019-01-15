Taksiciye elini uzatınca her şey ortaya çıktı

Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir zincir marketin şubesi, pazar akşamı çarşaflı ve silahlı soyguncu tarafından soyuldu. Marketteki çalışanları kurusıkı tabancayla tehdit ederek, tartaklayıp kasadaki 15 bin lirayla kaçan soyguncuyu, taksicinin dikkatinin yakalattığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, kendisini kamufle etmek için çarşaf giyen Tayfun S., taksiye binip, sesini incelterek konuştu. Marketin yakınına gelen taksi sürücüsü, ücret almak için elini uzatan Tayfun S.'nın kolundaki kılları fark etti. Tayfun S.'den şüphelenen taksici, '155 Polis İmdat' hattını arayarak aracına çarşaflı bir kişinin bindiğini, para uzattığı sırada bu kişinin erkek olduğu ihbarında bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen polis, mobese kameralarından Tayfun S.'nin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, taksicinin dikkati sayesinde Tayfun S.'yi olaydan 10 dakika sonra yakaladı.

DAHA ÖNCE MARKETTE ÇALIŞMIŞ

Gözaltına alınan Tayfun S.'nin aynı marketler zincirinin başka bir şubesinde 1 yıl çalıştığı ve marketin işleyişini iyi bildiği için soygun saatini kasadaki paranın sayım saatine getirdiği belirlendi. Tayfun S.'nin tercih ederek soygunu planladığı da belirlenirken çarşafla kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Tayfun S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.