24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Carrefour 2020 yılı Ramazan kolileri her bütçeye uygun 4 farklı çeşitle müşterilerin karşısına çıkacak. Carrefour ramazan kolileri; Klasik, Süper, Mega ve Lüks paketler olarak satışa sunulacak.
KLASİK RAMAZAN KOLİSİ
FİYAT: 44,90 TL
CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisinin içerisinde;
Safya Ayçiçek Yağı 1 lt
Baharım Osmancık Pirinç 1 kg
Tat Kırmızı Mercimek 1 kg
Duru Başbaşı Bulgur 1 kg
Torku Küp Şeker 750 g
Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g
Sinangil Buğday Unu 1 kg
Filiz Burgu Makarna 500 g
Tat Domates Salçası 430 g
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
Mizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g
Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı
Keton Sakızlı Muhallebi 150 g
Pepsi Twist Kola 1 lt
Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
SÜPER RAMAZAN KOLİSİ
FİYAT: 79,90 TL
CarrefourSA Süper Ramazan Kolisinin içerisinde;
Safya Ayçiçek Yağı 1 Adet
Baharım Osmancık Pirinç 1 kg
Tat Kırmızı Mercimek 1 kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
Torku Küp Şeker 750 g
Ofçay Binbirdem Harman Çayı 500 g
Kocatepe Türk Kahvesi 100 g
Sinangil Buğday Unu 1 kg
Arbella Burgu Makarna 500 g
Tat Domates Salçası 850 g
Duru Haşlanmış Fasulye 850 g
Yurt Haşlanmış Nohut 800 g
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g
Helsan Helva 200 g
Ülker Çokokrem 180 g
Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g
Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı
Bizim Mutfak Kakaolu Puding 100 g
Pepsi Twist Kola 1 lt
Yedigün Portakal 1 lt
Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
MEGA RAMAZAN KOLİSİ
FİYAT: 99,90 TL
CarrefourSA Mega Ramazan Kolisinin içerisinde;
Yudum Ayçiçek Yağı 1 Adet
Yudum Egemden Yumuşak Sızma Zeytinyağı 500 ml
Zeki Osmancık Pirinç 1 kg
Tat Kırmızı Mercimek 1 kg
Tat Nohut 1 kg 8,5 mm
Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
Torku Küp Şeker 750 g
Torku Toz Şeker 1000 g
Doğuş Gurme Çay 500 g
Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 48'li
Kocatepe Türk Kahvesi 100 g
Sinangil Buğday Unu 1 kg
Nuhun Ankara Burgu Makarna 500 gx2
Filiz İrmik 500 g
Tat Domates Salçası 830 g
Yurt Bezelye 830 g
Duru Haşlanmış Fasulye 400 g
Dardanel Ton 160 g
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
Binboğa Çiçek Balı 240 g
Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g
Helsan Helva 200 g
Ülker Çokokrem 180 g
Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 g
Arifoğlu Köfte Harcı 50 g
Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g
Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı
Pakmaya Güllü Puding 85 g
Sarıkız Sade MAden Suyu 200 ml cam
Sarıkız C+Limon Maden Suyu 200 ml Cam
Aroma Şeftali - ELma %100 MEyve Suyu 1 lt
Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt
Pepsi Twist Kola 1 lt
Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
LÜKS RAMAZAN KOLİSİ
FİYAT: 149,90 TL
CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisinin içerisinde;
Yudum Ayçiçek Yağı 1 Adet
Yudum Egemden Yumuşak Sızma Zeytinyağı 500 ml
Zeki Osmancık Pirinç 1 kg
Tat Kırmızı Mercimek 1 kg
Tat Nohut 1 kg 8,5 mm
Torku Pilavlık Bulgur 1 kg
Torku Küp Şeker 750 g
Torku Toz Şeker 1000 g
Doğuş Gurme Çay 500 g
Lipton Doğu Karadeniz Demlik Poşet Çay 48'li
Kocatepe Türk Kahvesi 100 g
Sinangil Buğday Unu 1 kg
Nuhun Ankara Burgu Makarna 500 gx2
Filiz İrmik 500 g
Tat Domates Salçası 830 g
Yurt Bezelye 830 g
Duru Haşlanmış Fasulye 400 g
Dardanel Ton 160 g
Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 g
Binboğa Çiçek Balı 240 g
Marmara Birlik Sİyah Zeytin 200 g
Helsan Helva 200 g
Ülker Çokokrem 180 g
Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 g
Arifoğlu Köfte Harcı 50 g
Bizim Mutfak Mercimek Çorbası 54 g
Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'lı
Pakmaya Güllü Puding 85 g
Sarıkız Sade MAden Suyu 200 ml cam
Sarıkız C+Limon Maden Suyu 200 ml Cam
Aroma Şeftali - ELma %100 MEyve Suyu 1 lt
Fruko Cool Lime Gazoz 1 lt
Pepsi Twist Kola 1 lt
Lipton Soğuk Çay Şeftali 1 lt
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!