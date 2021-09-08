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Carre Otis Sutton: Tacize katlanmak zorunda kaldım! - Magazin haberleri

Carre Otis Sutton: Tacize katlanmak zorunda kaldım!

Oyuncu ve model Carre Otis Sutton, bir dönem kendisinin de bağlı olduğu bir ajansın eski patronu Gerald Marie'nin 17 yaşındayken kendisine defalarca tecavüz ettiğini iddia etti. Marie tarafından o dönemlerde tuzağa düşürüldüğünü söyleyen Sutton, "Çalışmaya devam edebilmek için tacize katlanmam gerektiğini biliyordum. Bu bana çok net bir şekilde ifade edilmişti." diye konuştu

08.09.2021 - 17:49 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönemin ünlü yıldızı Carre Otis Sutton (52), yıllar önce kendisinin de bağlı olduğu bir mankenlik ajansının eski sahibi Gerald Marie (71) hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 1990'lı yıllarda birçok ünlü moda markasının tanıtım yüzü olan Sutton, geçtiğimiz gün Paris'te düzenlenen bir basın toplantısına katıldı.

  • "BENİ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ!"

    Carre Otis Sutton, eski patronu Gerald Marie'nın kilo verip daha başarılı bir kariyer oluşturmasına yardımcı olmak için kendisine küçük şişelerde uyuşturucu verdiğini ileri sürdü. Sutton, o dönemde Marie'nin "radarına girdiğini" ve o andan itibaren de tuzağa düşürülmüş olduğunu iddia etti. Carre Otis Sutton, Paris'e gittiği dönemlerde yeme-içme ve barınma gibi temel ihtiyaçları için Marie'ye bağımlı olduğunu sözlerine ekledi.

  • "TACİZE KATLANMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUM"

    Sutton, "Çalışmaya devam edebilmek için tacize katlanmam gerektiğini biliyordum. Bu bana çok net bir şekilde ifade edilmişti." diye konuştu. Sutton açıklamaları sırasında San Francisco'dan New York'a ve daha sonra da henüz çocuk yaşlarındayken Gerald Marie'ye nasıl kaçırıldığını anlattı. Carre Otis Sutton, insanları davayı takip etmeye ve sessizlik kültürünü değiştirmeye teşvik etmek için konuştuğunu söyledi. Sutton, "Genetik bir piyango kazanmış olmanın bedeli olarak algılanması nedeniyle, sektörümüzde ve moda endüstrisinde taciz normalleştirildi." ifadelerini kullandı.

  • "ZENGİN ERKEKLERLE BİRLİKTE OLMAYA ZORLADI"

    Carre Otis Sutton geçen ağustos ayında açtığı davada, Gerald Marie'nin 17 yaşındayken kendisine defalarca tecavüz ettiğini ileri sürmüştü. Sutton, Marie'yi kendisini Avrupalı zengin erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla da suçlamıştı.

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