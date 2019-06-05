Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; dünya jet sosyetesinin önde gelen simlerinden Caroline Scheufele, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. İsviçre merkezli lüks saat ve mücevher üreticisi olan Scheufele, fotoğrafları çekilince ne yapacağını şaşırdı.

Yakın bir kadın arkadaşı ile akşam yemeğinde buluşan Caroline Scheufele, "Lütfen beni çekmeyin" diyerek arkadaşının yardımıyla yüzünü saklamakla yetindi.