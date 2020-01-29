'Carmen' CRR'de

Antonio Gades Topluluğu'nun 'Carmen' gösterisi 20 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak

Federico García Lorca'nın Kanlı Düğün'üne yaptığı dans uyarlamasından Suite Flamenca'ya ve Carmen'e uzanan birçok eseri dans dünyasına kazandıran, dünyanın en ünlü Flamenko dansçılarından ve koreograflarından Antonio Gades’in enerjisi ve ruhu topluluğu ve dansçılarıyla yaşamaya devam ediyor.

Gades, 2004 yılında aramızdan ayrılmadan kısa bir süre önce kurduğu Vakıf ile mirasını bugünlere ulaştırıyor.

Yıllarca Gades ile dans eden Stella Arauzo’nun sanat yönetmenliğinde ve yine yıllarca orkestranın sağ kolu ve ışıkçısı olan Dominique You’nun teknik yönetmenliğinde çalışmalarını sürdüren Antonio Gades Topluluğu, 20 Şubat akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullu dans severlerin karşısına çıkacak.

Herkesin hikâyesini bildiği Carmen gösterisi, İspanya'dan gelen Antonio Gades Topluluğu ile coşkulu ve aşk dolu bir dans şölenine dönüşecek.