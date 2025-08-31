Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Tenis Carlos Alcaraz ve Jessica Pegula çeyrek finalde! - Tenis Haberleri

        Carlos Alcaraz ve Jessica Pegula çeyrek finalde!

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, çeyrek finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 23:42 Güncelleme: 31.08.2025 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alcaraz ve Pegula çeyrek finalde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        New York kentinde düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Alcaraz, Fransız rakibi Arthur Rinderknech'i 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Ann Li'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Habertürk Anasayfa