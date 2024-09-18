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        Haberler Spor Futbol İspanya Carlo Ancelotti: Dünyanın en iyisi Courtois - Futbol Haberleri

        Carlo Ancelotti: Dünyanın en iyisi Courtois

        Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, öğrencisi Thibaut Courtois için övgü dolu sözler söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 19:06 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:06
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        "Dünyanın en iyisi Courtois"
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        Real Madrid'in deneyimli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, Belçikalı öğrencisi Thibaut Courtois hakkında övgü dolu ifadelerde bulundu.

        "COURTOİS, DÜNYANIN EN İYİ KALECİSİ"

        İtalyan teknik adam, Courtois'in şu anda dünyanın en iyi kalecisi olduğunu söyledi.

        Ancelotti, "Courtois, şu anda dünyanın en iyi kalecisi. Kariyerim boyunca harika kalecilerle çalıştım ve şu anda kesinlikle en iyisi Courtois." ifadelerini kullandı.

        Belçikalı eldiven, son oynanan Stuttgart karşılaşmasında kritik kurtartışlara imza atmış ve skoru uzun süre 0-0'da tutarak takımının sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasında başrol oynayan isimlerden biri olmuştu.

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