'Çarli'nin 'Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu evlendi
1998 - 1999 yıllarında yayınlanan 'Çarli'deki 'Cilvenaz' karakteriyle geniş çevrelerce tanınan Mine Çağlar Kondu, nikâh masasına oturdu
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Bir döneme damgasını vuran 'Çarli' dizisinin oyuncularından Mine Çağlar Kondu, dünyaevine girdi.
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Dizide 'Cilvenaz' karakterini canlandıran oyuncu, yazılım geliştiricisi sevgilisi Sertaç Sevim ile evlendi.
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Çift, hayatlarını; Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Evlendirme Dairesi'nde birleştirdi.
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İkilinin bu mutlu günlerine dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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OYUNCULUĞU DEĞİL, VETERİNERLİĞİ SEÇTİ
Oyunculuk yaparken bir yandan da İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim gören Mine Çağlar Kondu, hem oyunculuğu hem de eğitimi birlikte yürütmekte zorlanmış. Bu yüzden de oyunculuğu bırakmıştı.
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Mine Çağlar Kondu; "Oyunculuktan uzaklaşmamın nedeni üniversiteydi. Çünkü eğitimi çok zordu. Bir yandan tıp okuyorsunuz, bir yandan da farklı bir hayvanların anatomisini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla 4. sınıfın sonlarında zorlanmaya başladım 'ikisi olmayacak' dedim. Tercih yapmak zorundaydım. Mesleğimi de çok isteyerek seçmiştim. O yüzden de oyunculuğu bıraktım" demişti.
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