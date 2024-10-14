Cargill kadın çiftçilerin emeğine değer katıyor

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Dünyada kadınlar tarım iş gücünün %43'ünü oluşturuyor ve gıda üretiminin yarısından fazlasında çalışıyor. Türkiye’de de tarım sektöründe çalışan 4 milyon 773 bin kişinin yüzde 41,86’sı kadınlardan oluşuyor. Kadın çiftçilerin tarım sektöründeki rolü, üretimden tedarik zincirine, kırsal kalkınmadan aile refahına kadar her alanda hayati bir öneme sahip. Kadınlar bir nevi tarım sektörünün bel kemiğini oluşturuyor.

Cargill altı yıl boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde çiftçilerin hayatına dokunan ve tarımın sürdürülebilirliğini destekleyen birçok uygulamayı hayata geçirdiği 1000 Çiftçi 1000 Bereket programında bu yıl tarım sektörünün gizli kahramanları olan kadınlara odaklandı.

Tarım sektöründeki kadınların güçlendirilmesinin yalnızca ekonomik kalkınma için değil, toplumsal kalkınma için de büyük önem taşıdığı düşüncesiyle, 2019 yılından bu yana 214 kadın çiftçinin katıldığı programa bu yıl 100 kadın çiftçi daha eklenerek toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı anlamında da önemli bir adım atıldı. Program çerçevesinde tarım teknolojilerinin ve dijital araçların kullanımını teşvik eden eğitim programları düzenlenerek kadın çiftçilerin verimliliği artırıldı. 2023 ve 2024 yıllarında programa kayıtlı kadın çiftçilerin %17'si 1000 Çiftçi1000 Bereket Onarıcı Tarım programlarına katıldı.

Kadın çiftçilerin tarımda daha aktif rol alabilmesi için program kapsamında kadınlara sunulan eğitimler ve desteklerin bazıları şunlar oldu: Filiz Sensör İstasyonu: kuruldukları alanda toprak ve hava koşullarını izleyerek toprak nemini ve sıcaklığı ölçüyor. Sulamanın optimize edilmesi, toprakta hastalığın olup olmadığı görülebiliyor.

PestTrap: Zeytin güvesine karşı erken uyarılar için tomatik haşere tespit edilebiliyor. Gereksiz ilaçlamaların önüne geçiliyor.

Flowmeter: Sulamanın ve kullanılan toplam su miktarının gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor. Filiz ile birlikte su kullanımı optimize edilebiliyor. Dijital toprak analizi ve gübreleme programı: Dijital olarak toprağın yapısını, organik maddesi ölçümleri yapılıyor. Böylelikle tarlaya özel danışmanlık veriliyor ve bir gübreleme programı ortaya çıkarılıyor.

Ziraat mühendislerimiz tarafından saha ziyaretleri: Aktivite gelişimi ve onarıcı tarım pratik uygulamaları ile ilgili yönlendirmeler, kısacası zirai danışmanlık.

Zeytin Ürünleri Satış ve Pazarlama Eğitimleri: Çiftçiler bu eğitimlerle, “Katma değerli zeytin nasıl üretilir, etkin pazarlama ve satış nasıl yapılır, satışta dijital ve sosyal medya kullanımı nasıl olur” gibi soruların yanıtlarını alabiliyor.

Katma Değerli Satış Destek Hattı: Teknik Destek Hattı’na ek olarak satış için destek platformu.

Portal: Tüm veri ve faaliyetler kaydediliyor. Programa katılan çiftçiler bu sayede ortalama %24’e varan verim artışı yakalarken, sosyal yatırım getirisinde de her 1 TL’ye karşılık 3,72 TL değer yaratıldı. Verim artışı mısırda %10; ayçiçeğinde %13, kanolada ise %12 düzeyinde gerçekleşti. Bu pilot aşamada kadın çiftçilerin ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorluklar daha yakından gözlemlenerek gelecek yıllarda programın yapısı onların beklentileri doğrultusunda şekillendirilecek.

Önümüzdeki dönemde hedef her yıl programa dâhil olan kadınların sayısını üç katına çıkarmak olarak belirlendi. Yeni eklenen bir modülle bu yıl programa mısır, ayçiçeği ve kanola yetiştiricilerinin yanı sıra zeytin yetiştiricileri de dâhil edildi. Önümüzdeki yıllarda ise farklı ürünler yetiştiren kadın çiftçiler de programa katılabilecek. Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu hedeflerini şu sözlerle anlatıyor: “Cargill olarak hedefimiz dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir beslenmesi için çalışmak. Bu amaçla, global taahhütlerimizin odağında 1000 Çiftçi 1000 Bereket programını başlatmıştık. Bu çerçevede tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde kritik bir role sahip olan kadınlara ihtiyaç duydukları olanakları sunmamız gerektiğinin öneminin farkındaydık. Kadın çiftçilerin bilgiye, teknolojiye ve finansal kaynaklara erişimini artırarak, tarımsal verimliliklerini yükseltmek istiyoruz. Ayrıca kadın çiftçilerin iş gücüne katılımını teşvik etmek ve onlara sürdürülebilir tarım uygulamaları ile ilgili eğitimler vererek daha güçlü bir toplumsal yapı oluşturma hedefindeyiz.”

Programa ilk katılan kadın çiftçilerden biri olan Ceylan Karaoğlan, 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in kendisine kattıklarını şöyle anlatıyor: “31 yıldır çiftçilik yapıyorum. Önceden sebze ve pamuk yetiştiriyordum, şimdi mısır yetiştiriciliği ve hayvancılıkla ilgileniyorum. Program sayesinde daha bilinçli ve verimli üretim yapmayı, toprak analiziyle gübrelemeyi öğrendim. Kendime güvenim geldi. Program sayesinde bu sektörde girdiğim her işte başarılı oldum. Kadın olmadan üretim olmaz” Programda yer alan bir diğer kadın çiftçi Deniz Tekeli, 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in kendisine kattıklarını şöyle anlatıyor: “12 yıldır Adana Yüreğir’de çiftçilik yapıyorum; mısır, soya, narenciye ve şimdilerde Adana bölgesine uyum sağlamış yeni bir kiraz çeşidi deniyorum. Programla sadece kendi bölgemde değil, diğer bölgelerdeki çiftçilerin uygulamalarını da öğrenme fırsatım oldu. Bilgim arttıkça, gübreleme ve hasat uygulamalarını daha bilinçli yapıyorum, finansal okuryazarlığımı geliştirdim. Tarımda kadın elinin gücüne inanıyorum; bir kadın kafasına koydu mu mutlaka başarır!”