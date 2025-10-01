Caretta caretta Tuba ikinci dünya turunda 7 bin kilometre katetti

DEKAMER'in, TUI Care Vakfı desteğiyle 28 Ağustos 2019'da uydu takip cihazı takarak denize bıraktığı ve Tuba adı verilen 25-30 yaşlarındaki caretta caretta, Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu.

İztuzu Plajı'ndan bırakıldıktan sonra 2 ayını Marmaris açıklarında geçiren, daha sonra yaklaşık 1 ayda Yunanistan'a ulaşan Tuba, Malta, İtalya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan kıyıları ile Adriyatik'e kadar uzanarak yaklaşık 25 bin kilometre katetti.

REKLAM advertisement1

Göç, beslenme ve kışlak alanlarının belirlenmesi için izlenen Tuba'nın yönünü nasıl tayin ettiği, yerin manyetiğinden ve akıntının yönünden nasıl etkilendiği gibi faktörler takip edildi.

Takip cihazındaki pilin bitmesi nedeniyle 3 ay sinyal alınamayan caretta carettanın, bu yıl mayısta yeniden İztuzu'na dönmesi sevinçle karşılandı.

REKLAM

Uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladığı belirtilen Tuba, en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu.

İKİNCİ TAKİP CİHAZI TAKILDI

Yuvalama için yeniden gelen Tuba, 9 Ağustos'ta düzenlenen törenle ikinci kez cihaz takılarak mavi sulara salındı.

Caretta caretta, 9 Ağustos'tan bugüne kadar 7 bin kilometre katetti. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptıkları çalışmaların dünya çapında duyulmasında ve tanınmasında Tuba'nın büyük önem taşıdığını söyledi. Tuba'yı izlemeye devam ettiklerini anlatan Kaska, "Tuba hemen hemen bir önceki güzergahı takip ederken 1 ay kadar önce biraz Bodrum açıklarında kaldı. Umuyoruz ki suların biraz daha soğumasıyla önümüzdeki ay içerisinde kaplumbağamız tekrar göç yoluna devam edecektir" dedi. Kaplumbağanın yaklaşık 1 ay Marmaris Cennet Koyu açıklarında dolaştığını bildiren Kaska, daha sonra Rodos'un üst kısmından Ege Denizi'ndeki bazı adaları dolaşarak Bodrum açıklarına geldiğini ifade etti. CARETTA CARETTA ATLAS DA YAKLAŞIK 11 BİN KİLOMETRE KATETTİ Aynı dönemde uydu takip cihazı takılan caretta caretta Atlas'ın ise bu sürede yaklaşık 11 bin kilometre katettiğini dile getiren Kaska, "Atlas şu an Libya açıklarına yaklaştı" diye konuştu. Kaska, Tuba'ya takılan cihazdan elde edilecek verilerin merak edilen birçok soruya cevap vereceğini sözlerine ekledi.